Ordu'da kokarca ile mücadele kapsamında 50 bin kışlak ilaçlandı

Ordu'da kahverengi kokarcanın popülasyonunu azaltmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 50 bin kışlak ilaçlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, AA muhabirine, 15 Kasım itibariyle kent genelinde kışlak ilaçlama mücadelesinin başlatıldığını belirterek, ekiplerin yoğun bir şekilde çalışma yürüttüğünü söyledi.

İl ve ilçe tarım müdürlüklerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalara ziraat odaları ile muhtarların destek verdiğini aktaran Ay, "Şimdiye kadar 50 bin kışlakta ilaçlama çalışması yapıldı." dedi.

Ay, kışlak ilaçlamasının kahverengi kokarca mücadelesinde oldukça etkili bir yöntem olduğunu dile getirerek, "Bu kapsamda 330 bin adet kışlağı ilaçlamayı planlıyoruz. Kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Tüm üreticilerimizi kahverengi kokarca zararlısıyla etkin mücadele için işbirliğine davet ediyoruz. Özellikle il dışında bulunan üreticilerimizden ricamız evlerinin anahtarlarını komşularına veya muhtarlara bırakmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, 2024 sonbahar döneminde 265 bin kışlağın ilaçlandığı bilgisini paylaşan Ay, 2025 ilkbahar döneminde ise 305 bin kışlağın biyosidal ürünlerle ilaçlamasının yapıldığını sözlerine ekledi.