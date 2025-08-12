Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu

Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, karısını tabancayla yaralayan bir kişi daha sonra kendini vurdu. Olayda iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde karısını tabancayla ateş ederek yaralayan kişi, intihar girişiminde bulundu.

ÖNCE KARISINI, SONRA KENDİNİ VURDU

İlçenin Bucak Mahallesi'nde İ.M. (50), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı karısı S.M'ye (45) tabancayla ateş etti, ardından da aynı silahla kendisini vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kafasından ağır yaralanan İ.M. Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine, S.M. ise Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süredir ayrı yaşadıkları iddia edilen çiftin, iki çocukları olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.