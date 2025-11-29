Ordu'da Jandarma Operasyonları: 64 Şüpheli Tutuklandı

ORDU'da jandarma tarafından düzenlenen çeşitli operasyonlarda farklı suçlardan aranan 64 şüpheli yakalanıp, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-28 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda; ' Hırsızlık, dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, nitelikli hırsızlık, silahla yağma ve konut dokunulmazlığını ihlali' gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kaydı olan toplam 64 şüpheli, gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, kasım ayı içerisinde sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.