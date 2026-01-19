Ordu'da 1 saat arayla çıkan yangınlarda 2 ev 1 samanlık yandı, 2 kişi dumandan etkilendi

ORDU'nun Ünye ilçesinde 1 saat arayla çıkan 2 yangında, 2 ev ve 1 samanlık yandı. 2 kişi ise dumandan etkilendi.

Saylan Mahallesi'nde Mitat Bahçe'ye (62) ait 2 katlı evde, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden Bahçe, kendini dışarıya attı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. 2 katlı ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin incelemesinde, yangının sobanın devrilmesi sonucu çıktığı tespit edildi.

Yenikent Mahallesi'nde Muzaffer Çam'a (66) ait tek katlı ahşap evde de dün saat 23.00 sıralarında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğindeki ahşap samanlığa da sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen Muzaffer Çam ve eşi Şeker Çam (67), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çam çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangında tek katlı ahşap ev ile bitişiğindeki samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.