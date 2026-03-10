Haberler

Ordu'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Güncelleme:
Ordu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İrfan D. idaresindeki 55 ACR 005 plakalı otomobil, Kumru-Korgan kara yolunun Karamolla mevkisinde İbrahim Z'nin kullandığı 52 ACS 542 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Yasemin Z, Barış Z, Defne Z. ve Halime D. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
