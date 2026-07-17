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Ordu'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

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Ordu'nun Perşembe ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.Ö. idaresindeki 34 FK 8687 plakalı hafif ticari araç, Kırlı mevkisinde, O.T. yönetimindeki 07 FFC 51 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki S.Ö. ve G.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
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