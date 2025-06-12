Ordu'da Husumet Cinayeti: Sefer P. Mesut Aksu'yu Bıçaklayarak Öldürdü

Ordu'da Husumet Cinayeti: Sefer P. Mesut Aksu'yu Bıçaklayarak Öldürdü
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Ordu'da husumetli olduğu Mesut Aksu'yu bıçaklayarak öldüren Sefer P., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın detayları araştırılıyor.

ORDU'da Sefer P. (46), husumetli olduğu Mesut Aksu'yu (39) çıkan tartışmada göğüs ve karnından bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Kabataş ilçesi Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan Mesut Aksu ve Sefer P. tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sefer P., yanındaki bıçakla Mesut Aksu'yu göğüs ve karnından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Aksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Sefer P. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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