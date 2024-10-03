Ordu'da Hırsızlık Şebekesi Çökertildi: 3 Tutuklama

Ordu'da evlerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Asayiş Timleri, Kabadüz ilçesi Harami Mahallesi'nde av tüfeği, 120 kilogram fındık ve maddi değeri yüksek gıda malzemeleri ile Korgan ilçesi Büyükakçakese Mahallesi'nde 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olayları gerçekleştiren şüphelilerin S.Ö. (25), M.A. (28), B.Ö. (23) ile A.S. (25) olduğunu belirledi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 2 cep telefonu, 10 gram kubar esrar, 7,65 milimetre 4 tabanca fişeği ve 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca hırsızlığa konu malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan S.Ö, B.Ö. ile A.S, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, M.A'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.