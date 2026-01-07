Haberler

Ordu'da hayırsever sağlık hizmetlerine destek oldu

Ordu'da hayırsever Erdal Mehmet Reisoğlu tarafından yaptırılacak Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı. Vali Muammer Erol, hayırseverlerin artmasını istedi ve imza törenine katıldı.

Vali Muammer Erol, makamında düzenlenen imza töreninde, hayırseverlerin sayısının çoğalmasını arzu ettiğini belirtti.

Reisoğlu ise yakın ilgisi ve desteği dolayısıyla Vali Erol'a teşekkürlerini iletti.

Protokolün Vali Erol, İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk ve Reisoğlu tarafından imzalandığı törene, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile Güzelyalı Mahallesi Muhtarı Faruk Ekiz de katıldı.

Aile Sağlığı Merkezi, Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde 169 metrekare alan üzerine yapılacak.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
