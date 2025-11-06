Haberler

Ordu'da Göçük Altında Kalan Ahmet Şahin İçin Arama Çalışmaları Durduruldu

Güncelleme:
Fatsa ilçesindeki taş ocağında göçük altında kalan 75 yaşındaki Ahmet Şahin'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları, bölgedeki riskler nedeniyle durduruldu. Çalışmalar, alan incelemeleri sonrasında tekrar başlatılacak.

ARAMA ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, taş ocağında göçük altında kalan Ahmet Şahin'i (75) arama çalışmaları, saat 09.00 itibarıyla tekrar başladı. Ancak yaklaşık 45 dakikanın ardından bölgenin riskli olması ve yukarıdan kaya parçalarının düşmesi nedeniyle çalışmalara ara verildi. Bölgedeki alan incelemelerinin ardından çalışmaların tekrar başlayacağı öğrenildi.

Emrah GEMİCİOĞLU/FATSA (Ordu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
