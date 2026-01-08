Ordu'da fırtınada bir evin çatısında hasar oluştu
Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen fırtına nedeniyle bir evin çatısında hasar oluştu. Yeniakçalan Mahallesi'nde müstakil bir evin çatısının bir bölümü fırtınada uçarken, bazı elektrik direklerinde de hasar oluştu.
İlçeye bağlı Yeniakçalan Mahallesi'ndeki müstakil evin çatısının bir bölümü fırtınada uçtu, geri kalan kısmında ise hasar meydana geldi.
Mahalledeki bazı elektrik direklerinden kopan kablolara da ekiplerce müdahale edildi.
Fırtına nedeniyle ilçede bazı noktalardaki ağaçlar devrildi.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel