Haberler

Ordu'da Fındık Bahçesinde Bir Kişi Ölü Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık bahçesinde bir kişi ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin 56 yaşındaki Özkan Kır'a ait olduğu belirlendi. Kır'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kirazlimanı Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin Özkan Kır'a (56) ait olduğu tespit edildi.

Kır'ın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Ronaldo'dan alkışlanacak hareket

Ronaldo'dan alkışlanacak hareket! Bunu çoğu insan yapmaz
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: 'Suyun olduğu yerde mangal yapıyor'

Kurumaya yüz tuttu! Suyun olduğu yerde artık mangal yapılıyor
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var

PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Japon deprem uzmanı açık açık uyardı: Balıkesir'in Bandırma ilçesi ve Bursa'da risk var

Risk büyük! Japon deprem uzmanından 2 il için kritik uyarı
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.