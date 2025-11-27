Ordu'da Fındık Bahçesinde Bir Kişi Ölü Bulundu
Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık bahçesinde bir kişi ölü olarak bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin 56 yaşındaki Özkan Kır'a ait olduğu belirlendi. Kır'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kirazlimanı Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedin Özkan Kır'a (56) ait olduğu tespit edildi.
Kır'ın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel