Ordu'da Fatsa-Aybastı kara yolunda heyelan
Ordu'da Fatsa-Aybastı kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle Sayacatürk mevkisi ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekipleri çalışmalara başladı.
ORDU'da Fatsa- Aybastı kara yolunda heyelan oluştu, Sayacatürk mevkisi ulaşıma kapandı.
Kentte 2 gündür aralıklarla sağanak etkili olurken, Çatalpınar ilçesi Sayacatürk Mahallesi Fatsa-Aybastı kara yolunda saat 13.00 sıralarında heyelan oluştu. Yamaçtan kayan toprak ve kayalar yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, Karayolları ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.