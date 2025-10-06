Haberler

Ordu'da Evsizler İçin Otel Kiralandı

Ordu'da Evsizler İçin Otel Kiralandı
Ordu Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından evsiz ve kimsesiz vatandaşlar için Altınordu ilçesinde bir otelin kiralandığını duyurdu. Kiralama süreci 1 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Ordu'da evsizler için otel kiralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, herhangi bir nedenden dolayı evsiz veya kimsesiz durumda bulunan kişiler ve aileler için Altınordu ilçesinde otel kiralandığı belirtildi.

Açıklamada, "İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, 1 Ekim 2025 ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında kiralanan otelde, ilimiz genelinde herhangi bir nedenden dolayı evsiz ve kimsesiz durumda olan vatandaşlarımızın barınmaları sağlanacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
