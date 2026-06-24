Ordu'da karısını öldürüp bir kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı
Ordu'nun Kumru ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren ve bir kişiyi yaralayan Serkan S., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Emine S. toprağa verildi.
Ordu'nun Kumru ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.
Karacalı Mahallesi'nde dün tartıştığı eşi Emine S'yi (36) iş yerinde, C.A'yı da bir minibüste bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan Serkan S. (38) jandarmadaki işlemlerinin ardından Kumru Adliyesine sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kumru Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren 4 çocuk annesi Emine S'nin cenazesi ise kılınan namazın ardından Fizme Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Öte yandan olayda yaralanan C.A'nın Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.