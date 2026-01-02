Haberler

Ordu'da drift atan sürücüye 58 bin 217 TL ceza

Ordu'da karla kaplı yolda drift atan sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası verildi ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde bir sürücü, hafif ticari aracıyla karla kaplı yolda drift atıp, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyip, drift atan aracı ve sürücüsünü tespit etti. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 58 bin 217 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

