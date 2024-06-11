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Ordu'da Doğu Türkistan ve Filistin Anma Programı düzenlendi

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Ordu'nun İkizce ilçesinde gerçekleştirilen Doğu Türkistan-Filistin Anma Programı'nda, Filistin ve Doğu Türkistan'a özgürlük vurgusu yapıldı. Programda şiir dinletisi, dans gösterisi ve tiyatro gösterisi gibi etkinlikler düzenlendi.

Ordu'nun İkizce ilçesinde düzenlenen programda Doğu Türkistanlılar ve Filistinliler anıldı.

15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı'ndan gerçekleştirilen Doğu Türkistan- Filistin Anma Programı, şiir dinletisiyle başladı.

Gençler tarafından Filistin özgürlük dansının yapıldığı programda, Filistin ezgileri ile Doğu Türkistan marşı seslendirildi.

Ordu Üniversitesi İkizce Meslek Yüksekokulu'nun gönüllü öğrencileri, Gazze'de bomba altında öldürülen bebekleri kucaklarında taşıyan annelerin ağıtlarına yönelik tiyatro gösterisi sunuldu.

Filistin ve Doğu Türkistan'a özgürlük pankartları, İsrail ve Amerika aleyhinde afişler açılan programda, vatandaşlara boykot ürünlerine ilişkin broşürler dağıtıldı.

İHH ilçe temsilcisi Şenol Kışla, yaptığı konuşmada, zalimlerin, katillerin yanında yer almayacaklarını söyledi.

Programa, Kaymakam Muhammed Fazıl Tüzel, Belediye Başkanı Osman Kaygı, eski AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, dernek ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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