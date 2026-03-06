Ordu'da dilencilere yönelik denetim yapıldı

Ordu'da, haksız kazanç elde eden kişilere yönelik yapılan operasyonda dilencilik yaptıkları belirlenen kişilere hakkında yasal işlem yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin ramazan nedeniyle kent merkezinde gerçekleştirdiği denetimleri sıklaştırdığı belirtildi.

Vatandaşların dini duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden kişilere yönelik yapılan çalışmada çok sayıda dilenci yakalandığı ifade edilerek, yakalanan şahısların dilencilikten elde ettiği paralara el konulduğu ve Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, özellikle cami önleri, kavşaklar ve yoğun insan trafiğinin olduğu bölgelerde denetimlerin artarak devam edeceği kaydedildi.