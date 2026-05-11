Ordu'da çöp kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir çöp kamyonu ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Cumhur Delican yönetimindeki 52 ACL 237 plakalı çöp kamyonu, Ünye ilçesi Aydıntepe Mahallesi mevkisinde Yasemin Alparslan yönetimindeki 53 DT 681 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Yasemin Alparslan ile aynı araçta bulunan Furkan Alparslan ve İsmihan Yamak ilk müdahalelerinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan çarpışmanın etkisiyle yolun dışına savrulan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
