Ordu'da cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Ordu'nun Fatsa ilçesinde, cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Ordu'nun Fatsa ilçesinde, cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Dolunay Mahallesi Kutlukent kavşağında, Gürcistan uyruklu Maksim Sercoleviç idaresindeki yabancı plakalı cip ile Özcan Hekim'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hekim, sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özcan Hekim, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Sefa Eyi - Güncel Gürcistan Kutlukent Fatsa Ordu Güncel Haberler

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