Ordu'da çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sucuali Mahallesi'nde iki katlı bir binada çocuklarıyla yaşayan Nazife Demircan'ın (90) uyuduğu sırada elektrikli battaniye alev aldı.

Olay yerine ihbar üzerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çevre güvenliği aldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Demircan'ın cenazesi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.