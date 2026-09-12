Ordu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
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Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Beyseki Yaylası Karababa mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir ile Mesudiye belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 300 metrekarelik alan zarar gördü.
Kaynak: AA