Ordu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Kişi Kurtarıldı
Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 41 yaşındaki Ümit Gürler, cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Akıntıya kapılan Gürler, hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı.
Batıpark Millet Bahçesi plajında serinlemek için denize giren Ümit Gürler (41) bir süre sonra akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden Ordu Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri Gürler'i sudan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gürler'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel