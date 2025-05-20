Ordu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Lise Öğrencisi Hastaneye Kaldırıldı

Ordu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Lise Öğrencisi Hastaneye Kaldırıldı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi, çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

ORDU'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, serinlemek için denize giren Y.K, O.K.B. ve A.Ö, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lise öğrencisi olduğu öğrenilen 3 kişi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 öğrenci, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. Vali Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK/ORDU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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