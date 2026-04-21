Haberler

Ordu'da belediye çalışanı bıçaklı saldırıda yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'da Aybastı Belediyesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda, sekreter A.D. ağır yaralandı. Saldırgan Y.D. gözaltına alındı.

Ordu'da Aybastı Belediyesi çalışanı bir kişi bıçaklı saldırıyla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aybastı Belediyesi'ne gelen Y.D. kurumda sekreter olarak görev yapan A.D ile bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Y.D, üzerinde gizlediği bıçakla belediye çalışanına saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan A.D daha sonra Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Y.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

