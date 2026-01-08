Haberler

Ordu'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Ordu'da bıçaklı saldırı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Ulubey ilçesinde, evinin bitişiğindeki ahırda bıçaklı saldırıya uğrayan 81 yaşındaki Akif Öztürk, yaşamını yitirdi. Olaydan 20 gün önce Öztürk'ün evinden hırsızlık yapıldığı öğrenildi. Jandarma saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

ORDU'nun Ulubey ilçesinde evinin bitişiğindeki ahırda bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan Akif Öztürk (81), hayatını kaybetti. Öztürk'ün 20 gün önce de evinen hırsızlık yapıldığı öğrenildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kumrulu Mahallesi'nde meydana geldi. Akif Öztürk, evinin bitişiğindeki ahırda bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerine çok sayıda bıçak darbesi alan Öztürk, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Akif Öztürk'ün yerde hareketsiz halde yattığını gören eşi Birgül Öztürk'ün (75) çığlıkları üzerine olay yerine gelen komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinde Akif Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Akif Öztürk'e ait kamyonetin de olay yerinde bulunamadığı ve çalınmış olabileceği ileri sürüldü.

20 GÜN ÖNCE DE EVİNDEN HIRSIZLIK YAPILMIŞ

Bu arada 4 çocuk sahibi Öztürk çiftinin 20 önce evinden hırsızlık yapıldığı ve bir miktar paranın çalındığı iddia edildi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi

Nokta operasyon sürüyor! 142 bin kişi tahliye edildi, ölü sayısı arttı
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat

Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Marmara'da fırtına ile mücadele! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu

Ne gündü ama! Ekipler Ayasofya'ya koştu, evlerin balkonları bile uçtu
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Transfer için harekete geçildi! Galatasaray'dan yılın operasyonu

Galatasaray'dan dünyada ses getirecek yılın operasyonu
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler

Hepsi lüks otelin sahibinin evinden çıktı! Asıl şimdi yandı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı

O kentimizde çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı