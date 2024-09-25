Üye Girişi
Haberler

Motosikletle Jandarma Astsubayına Çarptı, Şehit Etti

Motosikletle Jandarma Astsubayına Çarptı, Şehit Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan Adem T. motosikleti ile Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit etti. Adem T.'nin aşırı hız ve durmamaktan dolayı 22 idari para cezası olduğu belirlendi. Olay sonrası gözaltına alınan Adem T., adliyeye sevk edildi.

ORDU'nun Gülyalı ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, motosikleti ile Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarparak şehit eden sürücü Adem T. (27), adliyeye sevk edildi. Adem T.'nin aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan dolayı plakasına yazılmış 22 idari para cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Turnasuyu Jandarma Trafik Kontrol Noktası'nda görevli ekipler, 18 Eylül'de saat 10.30 sıralarında Adem T. yönetimindeki 07 GU 227 plakalı motosiklete 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Adem T., kontrolünü kaybettiği motosikletle Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a çarptı. Astsubay Çangır ile devrilen motosikletin sürücüsü Adem T. yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen ambulanslarla 2 yaralı, özel hastaneye kaldırıldı. Astsubay Çangır, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay ile ilgili soruşturma başlatırken, tedavisi tamamlanan Adem T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası Adem T., bugün adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Adem T.'nin uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu, aşırı hız ve kontrol noktasında durmamaktan dolayı da plakasına yazılmış 22 idari para cezasının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma Gülyalı Güncel trafik Fatih Kaza Ordu

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

Lübnan ateş altında! İsrail, kapsamlı hava saldırısına başladı

 22 suç kaydı olmasına rağmen dışarıda gezen maganda, gencecik astsubayı şehit etti

Gözü dönmüş suç makinesi, gencecik astsubayımızı şehit etti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Hamas' sorusuna yanıtı Amerikalı sunucunun hoşuna gitmedi

Erdoğan'ın cevabıyla Amerikalı sunucunun yüz ifadesi şekilden şekile girdi
Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon

Özel Harekat polislerinden eski boksöre operasyon
Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2024? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç? SON DAKİKA: Lübnan'da ne oluyor? İsrail, Lübnan'a neden saldırıyor? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu? Neşet Ertaş ne zaman öldü? Neşet Ertaş kimdir? Kayserispor- Beşiktaş maçının biletleri satışta! Kayserispor- Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş biletleri ne kadar? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 25 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Çalışan emeklilerin maaşında kesinti olacak mı? Emekli çalışanın maaşından kesinti olur mu? DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ MESAJLARI! 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü sözleri ve mesajları… Gibi 6. Sezon ne zaman? GİBİ 6. Sezon ne zaman yayınlanacak, tarihi belli mi? ALES/3 başvuruları ne zaman? 2024-ALES/3 sınavı ne zaman, saat kaçta? Bu akşam Kuruluş Osman var mı? Kuruluş Osman yeni sezon başlıyor mu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });