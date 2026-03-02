Haberler

Ordu'da Heyelan Sonrası Evler Hasar Gördü

Güncelleme:
Ordu Valisi Muammer Erol, aşırı yağışlar sonrası Altınordu ilçesindeki heyelan bölgesinde incelemelerde bulunarak, hasar gören evlerin tahliyesine başlandığını açıkladı. AFAD ekipleri hasar tespit çalışmaları yürütüyor.

ORDU Valisi Muammer Erol, Altınordu ilçesinde aşırı yağışlar sonrası heyelan meydana gelen bölgede incelemelerde bulundu. Heyelanda 4 ev hasar görürken, güvenlik gerekçesiyle binaların tahliyesine başlandı.

Altınordu ilçesine bağlı Yemişli Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle mahalledeki 4 evde hasar oluşurken, ulaşım sağlayan Harman ve Orta Sokak güzergahındaki yol çöktü. Vali Muammer Erol, heyelanın yaşandığı bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı. Yapılan ilk tespitlerde Yusuf Köroğlu, Şükrü Köroğlu, Mehmet Öksüz ve Hüseyin Öksüz'e ait evlerin hasar gördüğü belirlendi. Binalar, güvenlik riski nedeniyle ekipler tarafından tahliye edildi.

Bölgedeki incelemelere Erol'un yanı sıra Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Akdeniz, Uzunisa Karakol Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Bünyamin Çankal ve AFAD İl Müdürü Ümit Ünal katıldı. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD ekiplerinin hasar tespit ve risk analizi çalışmaları devam ediyor.

Evleri hasar görenler ise evlerinde kayma olduğunu ve binalarının yıkılıp yıkılmayacağını yetkililerin karar vereceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
