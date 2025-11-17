Ordu'da Apartman Yangını: Anne ve Oğlu Yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan yaralıları kurtarıp hastaneye kaldırdı.
Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında anne ve oğlu yaralandı.
İlçeye bağlı Çamurlu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 4'üncü katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Evde mahsur kalan Emine Gülmez ile oğlu Mehmet Emin Gülmez, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralı kurtarılan anne ve oğlu, olay yerindeki müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel