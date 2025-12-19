Ordu'da Ahşap Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Başköy Mahallesi'nde Salih Kahraman'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Alevleri fark eden mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede evin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Salih Kahraman'ın yalnız yaşadığı ve yangın sırasında evde olmadığı öğrenildi. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Emrah GEMİCİOĞLU-Kamera: Ordu,