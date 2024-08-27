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Ordu'da Açlıktan Bitkin Halde Bulunan 2 Kirpi Yavrusu Tedavi Altına Alındı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan 2 kirpi yavrusu açlık ve bitkinlik nedeniyle tedavi edilmek üzere Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Kirpiler, özel hazırlanan mamayla beslenerek sağlıklarına kavuşturulacak ve doğaya bırakılacak.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde açlıktan bitkin bulunan 2 kirpi yavrusu tedavi altına alındı.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İslamdağ Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde çalıştığı sırada 2 kirpi yavrusunu fark etti.

Bunun üzerine Kibar, durumu Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Hayvan ambulansıyla mahalleye gelen ekipler, kirpileri alarak Müdürlüğe götürdü.

Kirpileri tedavi altına alan Veteriner İşleri Müdürü Ebru Biçim, gazetecilere, annelerine ulaşılamayan kirpi yavrularının açlıktan bitkin olduğunu söyledi.

Hayvanların temizlenip gerekli bakımlarına başlandığını belirten Biçim, "Kirpileri laktozsuz sütle özel hazırladığımız mamayla besliyoruz. Gözetim altında tutulan kirpilerin genel sağlık durumu şu anda gayet iyi. Katı mamaya geçtiklerinde doğaya bırakılacaklar." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Fatsa Belediyesi Fatsa ordu Hayvanlar Yaşam Güncel Haberler

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