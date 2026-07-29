Haberler

Ordu'da 35 bin alabalık yavrusu salındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen etkinlikte Çambaşı deresine 35 bin alabalık yavrusu bırakıldı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde düzenlenen etkinlikte Çambaşı deresine 35 bin alabalık yavrusu bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, orman içi sularda bulunan balık varlığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla başlatılan "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Çambaşı deresinde program düzenlendi.

DKMP Ordu Müdürü Ersin Çakır, Trabzon'daki Maçka Altındere Üretme İstasyonu'nda 2026 yılında üretilen ve Çambaşı deresine salımı yapılan balıkların takibinin sağlanacağını belirtti.

Çakır, söz konusu proje ile doğal su kaynaklarındaki balık popülasyonunun desteklenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve su ekosistemlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasının amaçlandığını vurguladı.

Proje kapsamında 35 bin alabalığın su ile buluşturulduğu programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Kabadüz Kaymakamı Görkem Nalçacı, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Necati Kahvecioğlu, DKMP 11. Bölge Müdürü Resul Doğan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar

CHP'de son günlerin en büyük istifa dalgası! Kılıçdaroğlu yıkılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü

Mucize! Bu halde 16 kilometre yürüdü
İran, Umman'ın teklifini reddetti: 'Savaşın yeniden başlamasına hazırız' demişlerdi

Hürmüz anlaşmazlığı tam gaz: Savaş çanları yeniden çalacak
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda

Dünya nefesini tuttu! Bu hamle küresel dengeleri değiştirebilir
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor

Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti yapılacak

Zehra Güneş'in gala tarzı olay oldu

Ayağının tozuyla galaya katıldı, gören dönüp bir daha baktı
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok

Müsavat Dervişoğlu küplere bindi: Bu kadar aklını yitirmiş olamaz
ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir

Telefondaki görüntüleri izleyen komutandan askerlere tarihi uyarı