Ordu'da "İrade Bizim, Zafer Bizim" konferansı düzenlendi

Ordu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla "İrade Bizim, Zafer Bizim" konferansı gerçekleştirildi.

Ordu Valiliği koordinesinde, Ordu Üniversitesince, Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen program, İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Hatipoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

15 Temmuz gecesine ait videonun izlendiği konferansta, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Saylan tarafından "İrade Bizim, Zafer Bizim" başlıklı bir sunum gerçekleştirildi.

Konferans, 15 Temmuz Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Can'ın değerlendirmesiyle sona erdi.

Programa, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sercan Baş, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, diğer ilgililer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.