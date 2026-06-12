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Ordu'da deniz sezonu için 120 personele cankurtaran eğitimi verildi

Ordu'da deniz sezonu için 120 personele cankurtaran eğitimi verildi
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Ordu Büyükşehir Belediyesi, 15 Haziran'da açılacak deniz sezonu öncesinde 27 plajda görev yapacak 120 personele cankurtaran eğitimi verdi. Ekipler, 5 jetski, 3 zodyak bot ve 2 ATV ile güvenliği sağlayacak.

Ordu'da deniz sezonunda güvenliği sağlayacak 120 personele cankurtaran eğitimi verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15 Haziran'da açılacak deniz sezonu için İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi (OSKEM) ekiplerinin hazırlıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Vatandaşların sorunsuz bir yaz sezonu geçirmesi için 27 plajda 120 personelle sahillerin güvenliğini sağlayacak ekibe Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca 21 saatlik teorik ve uygulamalı cankurtaran eğitiminin verildiği aktarıldı.

Açıklamada, sezon açılışı öncesinde sorumlu olduğu plajlarda güvenliği en üst seviyede tutacak ekiplerin, 5 jetski, 3 zodyak bot ve 2 ATV ile sahillerin güvenliğini sağlayacağı kaydedildi.

Ekiplerin, 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında haftanın her günü 10.30-19.00 saatleri arasında hizmet vereceği vurgulanan açıklamada, "Tüm plajlara yerleştirilecek uyarı ve bilgilendirme tabelaları, can simitleri ve gözetleme kulelerinin yanı sıra denize girmenin tehlikeli olduğu alanlara QR kodlu yönlendirme tabelaları yerleştirecek olan ekipler, vatandaşların güvenli plajlara yönlendirilmesini de gerçekleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli
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