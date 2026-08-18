Fatsa'da Evden 1,2 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan 4 Zanlı Yakalandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evden 1,2 milyon lira değerinde altın çaldıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

Sakarya Mahallesi'nde ikamet eden K.T, 3 gün önce polise evinin soyulduğu ihbarında bulundu.

Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden piyasa değeri 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen altınları çalanların kimliklerini tespit için bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerin olay yerinden kaçarken kullandığı belirlenen araç, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, altınlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının Ordu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA