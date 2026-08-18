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Fatsa'da Evden 1,2 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan 4 Zanlı Yakalandı

Fatsa'da Evden 1,2 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan 4 Zanlı Yakalandı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evden piyasa değeri 1,2 milyon lira olan altınları çalan 4 şüpheli, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde uygulama noktasında yakalandı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı durdurarak altınları ele geçirdi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evden 1,2 milyon lira değerinde altın çaldıkları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

Sakarya Mahallesi'nde ikamet eden K.T, 3 gün önce polise evinin soyulduğu ihbarında bulundu.

Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evden piyasa değeri 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen altınları çalanların kimliklerini tespit için bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Şüphelilerin olay yerinden kaçarken kullandığı belirlenen araç, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki uygulama noktasında durduruldu.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, altınlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlının Ordu Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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