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Fatsa'da 1,2 Milyon Liralık Altın Hırsızlığı: 4 Zanlı Tutuklandı

Fatsa'da 1,2 Milyon Liralık Altın Hırsızlığı: 4 Zanlı Tutuklandı
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Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir evden 1,2 milyon lira değerinde altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüpheliler, Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yakalanmış ve çalınan altınlar araçta ve üzerlerinde ele geçirilmişti.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde evden 1,2 milyon lira değerinde altın çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Olayla ilgili Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan F.B, F.K, İ.G. ve S.B. adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya Mahallesi'nde ikamet eden K.T, 4 gün önce evinin soyulduğu ihbarında bulunmuş, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonrası piyasa değeri 1,2 milyon lira olduğu değerlendirilen altınları çaldıkları iddia edilen zanlılar, Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki uygulama noktasında yakalanmıştı.

Araçta ve zanlıların üzerinde yapılan aramada, altınlar ele geçirilmişti.

Kaynak: AA
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