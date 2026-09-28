Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçedeki parklar için atölyelerinde malzeme üretiyor

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Ordu Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda kullanılan malzemeleri kendi atölyelerinde üreterek, kaynakların verimli kullanılmasına katkı sağlıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra tarım, turizm, enerji ve teknoloji alanlarında da çeşitli projelerin hayata geçirildiği belirtildi.

Kent estetiğine yönelik çalışmaların da sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, 19 ilçede yeni parkların oluşturulduğu ve mevcut parklarla yeşil alanların modernize edildiği kaydedildi.

Açıklamada, parklarda kullanılan basketbol potası, oturma grubu, aydınlatma direği ve ahşap saksı gibi malzemelerin Parklar ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bulunan atölyelerde üretildiği ifade edildi.

Atölyelerde bugüne kadar 10 bin 255 bank, 4 bin 205 piknik masası, 1869 aydınlatma direği, 561 ahşap saksı, 341 kameriye, 90 takım basketbol potası, 21 futbol kalesi, 31 voleybol direği, 5 mescit ve 10 büfenin üretilerek, parklara kurulumu yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA