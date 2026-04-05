Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü kutladı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güler, mesajında, Milli Mücadele döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan Anadolu Ajansının o günden bugüne doğru, hızlı ve tarafsız haberciliğin simgesi olarak milletin sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Anadolu Ajansının ülkenin ve dünyanın dört bir yanından güvenilir bilgi akışı sağlayarak dünya haberciliğinin önemli kaynaklarından biri haline geldiğine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı hem ulusal hem de uluslararası alanda yaptığı yayınlarla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlenmekte, aynı zamanda mazlum ve mağdur coğrafyaların sesini dünya kamuoyuna aktarma noktasında stratejik bir rol oynamaktadır. Bu duygularla, Anadolu Ajansının 106. yıl dönümünü kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kuruluşunda emeği geçenleri rahmetle anıyor, ajansın bugünlere gelmesinde katkısı olan tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."