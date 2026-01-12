Ordu'nun Akkuş ilçesinde eğitime bugün ara verildi
Ordu'nun Akkuş ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, durumun ciddiyetine dikkat çekildi.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kararın, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alındığı bildirildi.
Açıklamada, "Akkuş ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezinde bugün eğitim ve öğretime ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel