Ordu'nun Akkuş ilçesinde eğitime bugün ara verildi

Ordu'nun Akkuş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kararın, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Akkuş ilçemizdeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, halk eğitimi merkezinde bugün eğitim ve öğretime ara verilmiştir." bilgisi paylaşıldı.