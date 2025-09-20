Ordu açıklarında hortum oluştu
Ünye ilçesinde meydana gelen hortum, sağanağın ardından denizde görüntülendi. Hortum, sahile 2 kilometre mesafede oluştu ancak karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.
ORDU ili açıklarında, denizde meydana gelen hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Ünye ilçesinin kıyı kesiminde, saat 13.00 sıralarında, yaşandı. İlçede sağanağın ardından denizde hortum oluştu. Sahile yaklaşık 2 kilometre mesafede görülen hortum, kıyıya doğru ilerledi ancak karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevredekiler, hortumu cep telefonlarıyla kaydetti.
