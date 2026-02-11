Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın 2027'de AB üyeliği planını "savaş ilanı" diye nitelendirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'yı 2027'de üye yapma planının Macaristan'a karşı açık bir "savaş ilanı" olduğunu belirtti.

Başbakan Orban, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Brüksel merkezli Politico'nun konuya ilişkin haberine dair açıklama yaptı.

"Brüksel elitlerinin resmi yayın organı" Politico'nun haberine atıfta bulunan Orban, Brüksel'in Ukrayna'yı 2027'de AB'ye alma planı yürüttüğünü belirtti."

Orban, "Bu yeni plan, Macaristan'a karşı açık bir savaş ilanıdır." ifadesini kullandı.

Brüksel ve Kiev'in, Macar hükümetini ne pahasına olursa olsun devirmeye kararlı olduğunu savunan Orban, AB'nin, Macaristan'da Tisza Partisi'nin iktidara gelmesini istediğini kaydetti.

Politico'nun 9 Şubat'ta yayımlanan haberinde, AB Komisyonunun, Kiev'in üyelik sürecini hızlandırmak için plan hazırladığı ve gerekli reformları tamamlamadan "kısmi AB üyeliği" teklif edeceği belirtilmişti.

Haberde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile yapılacak bir barış anlaşmasının parçası olarak ülkesinin 2027'de AB'ye katılmasını istediği ifade edilmişti.