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Oramiral Tatlıoğlu, Venedik'teki 15. Bölgeler Ötesi Deniz Gücü Sempozyumu'na katıldı

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Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, İtalya'nın Venedik kentindeki 15. Bölgeler Ötesi Deniz Gücü Sempozyumu'na katıldı. 53 deniz kuvvetleri komutanı ve 76 ülkeden temsilcinin bulunduğu sempozyumda Türkiye'yi temsil eden Tatlıoğlu, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun, İtalya'da düzenlenen 15. Bölgeler Ötesi Deniz Gücü Sempozyumu'na (Trans-Regional Seapower Symposium-TRSS) katıldığı bildirildi.

İtalya Deniz Kuvvetlerinin ev sahipliğinde Venedik kentinde bugün başlayan ve yarın da devam edecek TRSS, bu yıl "Bölgesel Sulardan Küresel Nüfuza: Dünyanın Ara Denizlerinde Etki Üretmek" ana temasıyla gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 53 deniz kuvvetleri komutanı olmak üzere 76 ülkeden temsilciler ile ilgili NATO Karargahlarının ve Avrupa Birliği (AB) harekatlarının komutanlarının da yer aldığı sempozyuma, Türkiye'yi temsilen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu katılıyor.

Oramiral Tatlıoğlu'nun, sempozyum kapsamında ayrıca ABD, Azerbaycan, Arnavutluk, Avustralya, Brezilya, Bulgaristan, Belçika, Finlandiya, Endonezya, Fransa, Gürcistan, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Libya, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Polonya, Romanya, Somali, Umman'ın deniz kuvvetleri komutanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: AA
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