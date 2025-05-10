Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı'na katıldı
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Letonya'da düzenlenen Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı'na katıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Letonya'da düzenlenen Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı'na katıldı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Oramiral Tatlıoğlu'nun, 6-9 Mayıs'ta Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Deniz Kuvvetleri Komutanları Toplantısı'na (CHENS 2025/R) katıldığı belirtildi.
Oramiral Tatlıoğlu ve beraberindeki heyetin, daha sonra Türkiye'nin Riga Büyükelçiliği ve Letonya Cesis Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiği ifade edildi.
Paylaşımda, ziyaretlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel