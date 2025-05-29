Opr. Dr. Kamil Furtun, ölümünün 10. yıl dönümünde anıldı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi binasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Opr. Dr. Kamil Furtun, ölümünün 10. yılında anıldı.

Görevi başında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bir çocuk babası Furtun'un, Asri Mezarlık'taki mezarında dua edildi.

Daha sonra Furtun'un çalıştığı ve adının verildiği hastanede anma programı düzenlendi.

Samsun Tabip Odası Başkanı Sema Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, aradan geçen yıllara rağmen hala yüreklerinin yandığını, acılarının büyük olduğunu söyledi.

Aydoğdu, Furtun'un 29 Mayıs 2015'te hastane koridorunda silahlı saldırıya uğradığını belirterek, "Hiçbir suçu yokken bir caninin kurşunlarına hedef oldu. 10 yıl geçti ama o günden beri kalbimizdeki acı hiç dinmedi. Beyaz önlüğüyle insanlara umut olan, hastalarının yüzüne güvenle bakan, her sabah 'Bugün kime şifa olabilirim?' diye yola çıkan bir doktor, görev yaptığı hastanede, tam da hayat verdiği yerde hayattan koparıldı." dedi.

Furtun'un yaşamını insanlara adadığını anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Kamil ağabey, bizlerin en savunmasız olduğumuz, kollarımızı, gönlümüzü siz hastalarımıza şifa verebilmek için açtığımız, evlerimizden çok yuva eylediğimiz hastanelerimizde katledildi. Bugün hala aynı korunaksızlıkla çalışmaya, sizlere şifa vermeye, yaşamaya çalıştığımız, yuvalarımızdan daha çok yuvalarımız olan iş yerlerimizde yani... Meslektaşlarına her zaman yardımcı olan, durumu olmayan hastalarının dolmuş paralarını ceplerine koyan, birçok canı kurtaran Kamil Furtun, yuvası yerinde gördüğü hastanesinde, ailesi gibi gördüğü hastalarının yanında katledildi."

Konuşmanın ardından doktor ve sağlık çalışanları, hizmet binası önündeki Furtun'un anıtına karanfil bıraktı.