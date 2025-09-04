Opera ve balenin kalbi Aspendos'ta atacak

1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, tarihin, sanatın ve doğanın eşsiz uyumunu sanatla bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce sanatseveri ağırlayan, 2000 yıllık geçmişe sahip Aspendos Antik Tiyatrosu, benzersiz akustiği ve eşsiz atmosferiyle bu yıl da dünya sahnesinde yer alan yabancı konuk sanatçı ve topluluklarla beraber 3 opera ve 3 baleden oluşan zengin programıyla sanatın kalbinin attığı yer olacak.

AÇILIŞ GECESİNDE PUCCİNİ EFSANESİ

Festivalin açılışı, 14 Eylül Pazar akşamı, saat 21.00'de Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri ortak yapımı olan, opera tarihinin en çok sahnelenen ve çok sevilen yapıtlarından biri olan Giacomo Puccini'nin 'Turandot' operasıyla yapılacak.

Ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini'nin sahneye koyduğu ve Uzakdoğu'nun gizemli atmosferinde geçen tutku, meydan okuma ve aşk dolu öyküsüyle sahnede olacak bu dev prodüksiyonun başrollerinde, gizemli ve erişilmez Prenses Turandot'a hayat veren, etkileyici sesi ve yorumuyla dünya sahnelerinde adından sıkça söz ettiren soprano Olga Maslova ile güçlü sesi ve sahne karizmasıyla tanınan tenor Riccardo Massi festivalin açılış gecesine damgasını vuracak.

Orkestra şefi Lorenzo Casriota Skanderberg yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile koro şefleri Mahir Seyrek ve Ivan Pekhov yönetimindeki Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi koroları sahnede yerli ve yabancı solistlere eşlik edecek.

TUTKUNUN VE ÖZGÜRLÜĞÜN DANSI: ZORBA

17 Eylül Çarşamba akşamı, saat 21.00'de Nikos Kazancakis'in aynı adlı romanından esinlenilerek Yunan besteci Mikis Theodorakis'in dünya çapında tanınan ezgileriyle ve koreograf Lorca Massine müzikleriyle sahneye uyarlanan 'Zorba' balesi Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Koreografisi ve librettosu da Lorca Massine imzası taşıyan eserin dekor ve oryantal kostüm tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Tülay Şimşek'e, ışık tasarımı Fuat Gök'e ait.

ANTİK KENTTE ZARAFETİN DANSI: KUĞU GÖLÜ

20 Eylül Cumartesi akşamı, saat 21.00'de, klasik balenin ölümsüz baş yapıtlarından P. I. Tchaikovsky'nin 'Kuğu Gölü' balesi festivale damgasını vuracak.

Orkestra şefi İbrahim Yazıcı yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları klasik balenin büyüleyici dünyasında sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

DON KİŞOT RÜZGARI ASPENDOS'TA ESECEK

24 Eylül Çarşamba akşamı, saat 21.00'de Miguel de Cervantes'in aynı adlı eserinden uyarlanan, bestesi Ludwig Minkus'a ait 'Don Kişot' balesi Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.

Orkestra şefi Hakan Kalkan yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde bale sanatçıları muhteşem performanslarıyla sahnede olacak.Koreografisi Marius Petipa'ya ait olan 'Don Kişot' balesini G. Armağan Davran ve Ayşe Fidanlık sahneye koyuyor.

TARİHİN KALBİNDE BİR OPERA EFSANESİ: TOSCA

27 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00'de Giacomo Puccini'nin dev yapıtı 'Tosca' operası Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Festivalin en çarpıcı prodüksiyonlarından biri olan eserde orkestra şefi Lorenzo Castriota Skanderberg yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve koro şefi Mahir Seyrek yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu dünyaca ünlü solistler Nurdan Küçükekmekçi ve yabancı konuk sanatçı Ivan Magri'ye eşlik edecek.

FESTİVAL FİNALİNDE BÜYÜK SÜRPRİZ: LA TRAVIATA

32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanışı 1 Ekim Çarşamba akşamı saat 21.00'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Özbekistan'dan festivale katılan Ali Şir Nevai adına Devlet Akademik Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu tarafından sahnelenecek 'La Traviata' operası ile gerçekleştirilecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 32. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin kapanış gecesinde ünlü rejisör Konstantin Kamynin'in sahneye koyuyor. Gecede ünlü orkestra şefi Viacheslav Chernukho - Volich yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası solistlere eşlik edecek.

Klasik eserlere getirdiği yenilikçi yaklaşımlarla tanınan Özbek topluluk, Verdi'nin dramatik müzikleri eşliğinde festival seyircisine etkileyici bir performans sunacak.

Sanatseverler etkinlik biletlerini www.operabale.gov.tr ve www.biletinial.com bilet satış siteleri üzerinden ve Haşim İşcan Kültür Merkezi, Aspendos Antik Tiyatrosu ve Side Antik Tiyatro Turizm Danışma Bürosu gişelerinden temin edebilecek.

Haber- Kamera: Yusuf DEMİR/ANTALYA,