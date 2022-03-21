Opera ve Bale Binasının üzerindeki heykeller, saldırılara karşı korumaya alınıyor
AA - Abdullah Tevge - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Lviv'in sembolü olan tarihi Opera ve Bale Binasının üzerinde bulunan heykeller Rus saldırına karşılık korumaya alınmaya başlandı.
Lviv'in sembolü olan tarihi Opera ve Bale Binasının üzerinde bulunan heykeller Rus saldırına karşılık korumaya alınmaya başlandı. Şehir merkezinde yer alan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan yapıda yer alan heykeller, sünger tabakalarla çevrildi.