Onur öğretmen engel tanımadı, müzikle ilham oldu

İZMİR'deki Hayrettin Duran Anadolu Lisesi'nde görev yapan müzik öğretmeni Onur Özbay (45), geçirdiği beyin kanaması sonrası yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen müzikten kopmadı. Hem üretmeye devam eden hem de öğrencilerine ilham kaynağı olan Onur Özbay, "Onların başardığını görmek beni gururlandırıyor. Benim yapamadıklarımı onların yapması beni heyecanlandırıyor. Engel zihnin içindedir. Bedensel engel, bir hedefe yönelmemize engel değildir" dedi.

İzmir'de Hayrettin Duran Anadolu Lisesi'nde görev yapan müzik öğretmeni Onur Özbay, 7 yaşında piyano çalmaya başladı. Çocukluğundan itibaren piyanist olmayı hedefleyen Özbay, 2002 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu sol tarafına inme indi. Sol tarafını kullanamayan Onur Özbay, müzik hayatını 2005 yılından itibaren öğretmen olarak sürdürdü. Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen müzikten vazgeçmeyen Özbay, üretmeye ve öğrencilerine ilham olmaya devam etti. Beste çalışmalarına da ağırlık veren Onur Özbay, son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Mart İstiklal Marşı'na ilişkin düzenlediği eser yarışmasında bestelediği eserle üçüncülük elde etti. Özbay, "Piyano benim için çok etkileşimli bir enstrüman. Bu yolda ilerledim ancak ilerleyen süreçte bestecilik yönümü de fark ettim. Birçok beste ürettim, ödüller kazandım. Müzik benim için bir yaşam biçimi haline geldi" diye konuştu.

'YAPAMADIKLARIMI ÖĞRENCİLERİMİN YAPMASI BENİ HEYECANLANDIRIYOR'

İyi bir piyanist olmayı hedeflediğini belirten Onur Özbay, "2002 yılında geçirdiğim beyin kanaması sonrası sol tarafımda inme oluştu. Buna rağmen pes etmeyip hem beste yapmayı hem de öğretmenliği sürdürdüm. 2005 yılından bu yana birçok öğrenci yetiştirdim. Onların gelişimini görmek benim için büyük bir kazanç. Benim idealim piyanist olmaktı ancak bunu gerçekleştiremedim. Öğrencilerimde bu potansiyeli gördüğümde onları yönlendiriyorum. Onların başardığını görmek beni gururlandırıyor. Benim yapamadıklarımı onların yapması beni heyecanlandırıyor. Engel zihnin içindedir. Bedensel engel, bir hedefe yönelmemize engel değildir. Müziğin zekayı ve sosyal iletişimi güçlendirdiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ONUR ÖĞRETMENİMİZ BİZE MÜZİĞİ SEVDİREN KİŞİ'

Okulun 12'nci sınıf öğrencisi Mustafa Kemal Başyılmaz (18) ise "10'uncu sınıfa kadar müzikle çok ilgim yoktu. Sadece marş dinlemeyi seviyordum. Onur Hocayla tanıştıktan sonra sesimin kötü olduğunu düşündüğümü söyledim. Ancak öğretmenimiz her sesin geliştirilebileceğini ifade etti. Bunun üzerine müzik derslerine yöneldim ve okul korosuna katıldım. Farklı müzik türlerini tanıdım. Onur öğretmenimizle birlikte marş besteledik. Bize müziği sevdiren ve gelişmemizi sağlayan biri" dedi.

Aynı okulda 12'nci sınıf öğrencisi Ali Enes Çelebi (18) da "Onur öğretmenimi ortaokuldan beri tanıyorum. Onun sayesinde müziği sevdim. Müziğe ilgim vardı ancak beni sürekli desteklemesi gelişmemi sağladı" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

