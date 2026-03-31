Samsun'da otobüs yan yattı: 9'u öğrenci, 11 yaralı

OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, kolu kopan öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi vererek, hastanın durumu ve yürütülen tedavi süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

OMÜ'DEN KOLU KOPAN ÖĞRENCİYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, kolu kopan öğrencinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özgen, "Hastamız sabah bize geldiğinde kısmen anestezi altında ve entübe edilmişti. O haliyle değerlendirme yaptığımızda bir iki küçük problem dışında hayatı tehdit eden diğer organlarda hasar görmedik. Beyinde hafif bir kanaması var müdahale gerektirmeyen. Akciğerde hafif bir kanaması var ama kol, üst kolu kopmuş haliyle bize geldi. Bu tip hastalarımızda 3 bölümü ilgilendiriyor. Kalp damar cerrahisi, ortopedi ve plastik cerrahi. 3 bölümümüzün de öğretim üyeleri hastamızı değerlendirdiler. O şekilde ameliyata aldılar. Ameliyatta öncelik olarak kopmuş olan kolun kanlandırılması ve zaman uzatılması gerekiyor. Buna pervizyon işlemi diyoruz. Şu an itibariyle de kemik kısmını platin ile tamir etme aşamasındalar. Ondan sonra damarların ve sinirlerin ağızlaştırılması işlemi yapılacak ama ameliyat devam ediyor. Operasyonun akşam saatlerine kadar süreceğini tahmin ediyoruz. Takılacak kol ne kadar başarılı olacak, onu şu anda söyleme şansımız yok. Tutması için dua ediyoruz. Tutmaması konusunda da yapılacaklar konusunda tedbirimizi aldık" ifadelerini kullandı.

Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Maçka Parkı'nda erkek cesedi bulundu! Kimliği jet incelemeyle ortaya çıktı

Parkı temizleyen görevliler fark etti, bakın ceset kime ait çıktı
TCMB Başkanı Karahan, altın satışı iddialarını doğruladı

Merkez Bankası Başkanı Karahan "altın" iddialarını doğruladı
Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular

Arap ülkesi kabusu yaşıyor! Hepsini tek tek vurdular
Ibrahimovic ile banka görevlisi arasındaki bomba konuşma

"Kartınız çalındıysa neden bildirmediniz?" sorusuna verdiği yanıt olay