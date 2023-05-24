Önder İşleyen: "Ülkenin Bütün Karanlık Güçlerini Barındıran Bu Rejime Son Vermek İçin Kemal Kılıçdaroğlu'nu Destekleyeceğiz"

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, "28 Mayıs'ta içinde çetelerin, mafyaların, tarikatların, kadın düşmanlarıyla ülkenin bütün karanlık güçlerini barındıran bu rejime son vermek için Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Asla vazgeçmeyelim. Mesele memleket olduğunda, laiklik olduğunda, bağımsızlık olduğunda, özgürlüklerimiz olduğunda, geleceğimiz olduğunda asla vazgeçmeyelim" dedi.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda vatandaşlara Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verme çağrısı yaparak şunları söyledi:

"ÜLKENİN BÜTÜN KARANLIK GÜÇLERİNİ BARINDIRAN BU REJİME SON VERMEK İÇİN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ"

"SOL Parti olarak ülkemizin geleceğini ön plana alan devrimci bir sorumluluk anlayışıyla mücadele ettik, mücadele ediyoruz. 28 Mayıs'ta içinde çetelerin, mafyaların, tarikatların, kadın düşmanlarıyla ülkenin bütün karanlık güçlerini barındıran bu rejime son vermek için Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Seçimin ilk turunda bütün hilelerine rağmen, devletin bütün imkanlarını kullanmasına rağmen AKP kazanamadı. Bu rejim halktan güven oyu alamadı. Aksine bu rejime karşı büyük bir çoğunluk hayır oyu kullandı.

"BU SEÇİM SONUÇLARI BU REJİMİ YENEBİLECEĞİMİZİN EN AÇIK GÖSTERGESİDİR"

Bu seçim sonuçları, bu rejimi yenebileceğimizin en açık göstergesidir. O yüzden ilk turda seçime gitmeyen, sandığa gitmeyen bütün yurttaşlarımıza sandığa gitmeye, sandıkta birleşmeye ve kazanmaya çağırıyoruz. SOL Parti olarak seçim güvenliği için örgütlü bir mücadeleyi hayata geçiriyoruz. İl il, okul okul, sandık sandık koruyacağımız oyları açıklıyoruz ve en az 2 milyon oyu korumayı taahhüt ediyoruz. Bütün muhalefete de bu çağrımıza yanıt vermeye, bu çağrımızı ortaklaştırmaya, boşta tek bir sandık bırakmamak üzere birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

"ASLA VAZGEÇMEYELİM"

Asla vazgeçmeyelim. Mesele memleket olduğunda, laiklik olduğunda, bağımsızlık olduğunda, özgürlüklerimiz olduğunda, geleceğimiz olduğunda asla vazgeçmeyelim. Hepimiz bilelim ki; 28 Mayıs'ta bu rejimi yenmek ve sonrasında da ülkemizin kaderini gerici, ırkçı, faşist sağa bırakmamak için örgütlü mücadeleyi büyütmekten başka yolumuz yok. SOL Parti 28 Mayıs'ta sandıkta hayırlarımızı birleştirmeyi ve kazanmayı, 28 Mayıs'tan sonra geleceğimiz ve haklarımız için örgütlü mücadeleyi büyütmeye çağırıyor."