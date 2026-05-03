ÖNDER'in MARS Projesi'nde eğitim alan gençler çalıştayda buluştu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinin MARS Projesi kapsamında eğitim alan gençler, İstanbul Müslüman Coğrafyalar Çalıştayı'nda üç ana başlıkta belirlenen küresel sorunlara çözümler geliştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, MARS İstanbul Çalıştayı, Sivas, Samsun, Konya, Antalya, İstanbul, Erzurum ve Gaziantep'ten gelen proje öğrencilerinin katılımıyla 1-2 Mayıs'ta Haliç Üniversitesi'nde düzenlendi.

Farklı şehirlerden programa dahil edilen 100 liseli, analitik düşünme, problem çözme, takım çalışması ve sosyal sorumluluk bilinci ile yenilikçi fikir üretme faaliyetleri kapsamında çalıştaya katıldı.

Programda 3 ana başlık altında küresel sorunlara çözümler sunan projeler hazırlandı. Seçilen projeler jüriler eşliğinde değerlendirilerek ödüllendirildi.

Açılış programında konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, ümmet coğrafyasının dertleriyle dertlenen, 21. yüzyılın medeniyet kurucularıyla bir arada olduklarını söyledi.

İnsanlık tarihinde pek bir şeyin değişmediğini, insanların çocukları gömdüğü, anne babaları ve kocaman şehirleri yok ettiği bir dönemde olunduğunu belirten Ceylan, "3 milyar insanın açlık çektiği, açlıktan çocukların öldüğü, aynı zamanda 2 milyar insanın da obeziteyle mücadele ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Bir yandan Gazze'de 2,5 milyona yakın insanın gözlerimizin önünde katledildiği öbür taraftan barış, adalet nutuklarının atıldığı bir dönemde yaşıyoruz fakat buna rağmen büyük bir ümidimiz var." diye konuştu.

Ceylan, bugün Türkiye'nin 81 ilinde 4 bin 500 imam hatip okulu ile 1,2 milyon imam hatipli gencin olduğunu aktardı.

Küresel hegemonyayı kırıp yok edecek ve hedefe kilitlenmiş yüz binlerce gencin olduğunu dile getiren Ceylan, "Çok önemli bir dönüşümün arifesindeyiz. Sizlerden ricam, küresel sistemin bize dayattığı kavramların, kalıpların içine hapsolup kalmayın. Biz, çok daha güzel bir dünya kurmanın mücadelesini veriyoruz. BM'nin, NATO'nun çok güzel bir sistem olduğunu anlatacak gençlere ihtiyacımız yok. Bu sistemin çöktüğünü, BM'nin işlemediğini ve güçlülere hizmet etmek için var olduğunu anlatan gençlere ihtiyacımız var. Mevcut sistemi reddeden ve yeni bir sistem kuracak gençlere ihtiyacımız var. Hayallerinize, dualarınıza ve secdelerinize sahip çıkın." ifadelerini kullandı.

"Burada çok iyi bir çalışma ve sağlam içerikler var"

ÖNDER Gençlik Başkanı Muhammed Ali Çiçek ise MARS Projesi ile İstanbul Müslüman Coğrafyalar Çalıştayı'nın gençlerin hayatında önemli bir adım olacağını belirtti.

Çiçek, "MARS bizim imam hatip lisesinde sizleri bir araya getiren uzun vadeli baktığımız, burada kurduğunuz muhabbetleri uzun süre devam ettireceğiniz, üniversite sınavını geçtikten sonra hepinizin İstanbul'da önemli üniversitelerde yerlerinizi almanız ve çalışmalarımıza katkı sağlamanızı da içeren bir proje. Biz önceki yıllarda Mars ekiplerinin birbiriyle etkileşim içinde olduklarını gördük. Burada çok iyi bir çalışma ve sağlam içerikler var. Hepiniz için çok verimli olduğunu ve hayatınızda önemli bir adım olarak kalacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Çalıştay

MARS İstanbul Müslüman Coğrafyalar Çalıştayı, öğrencileri uluslararası düşünce yapısına ve farklı bakış açılarına teşvik etmek, sorgulayan ve girişimci bireyler olarak yetişmelerini desteklemek üzere düzenlendi.

Gençler temel sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla çalıştayda iki gün boyunca çalışmalar yaptı.

Üç ana başlıkta gerçekleştirilen programda sorunlar ve çözüm önerileri "Uluslararası Hukuk", "Medya ve İletişim", "Ekonomi ve Ticaret" başlıklarında ele alındı.

Katılımcı öğrenciler belirlenen başlıklar üzerinden bu konuların Müslüman coğrafyalar üzerindeki etkilerini ele alarak güncel sorunlara sürdürülebilir çözümler sundu.

"Uluslararası Hukuk ve Savaş Suçları: Müslüman Coğrafyalar ve Adaletin Önündeki Engeller" çalışılan konu başlıklarından biri olarak dikkat çekti.

"İslam dünyasındaki Birlik ve Küresel Etkinlik: Stratejiler ve Reform Önerileri", "Medyada Müslüman Temsili: Önyargılar, İslamofobi ve Alternatif Çözümler", "Ekonomik Baskılar ve Müslüman Dünyanın Tepkisi: Ambargo, Boykot ve Alternatif Çözümler" üzerinde strateji ve çözüm geliştirilen diğer başlıklar arasında yerini aldı.

Her bir konu başlığında gruplar halinde çalışan gençler son olarak jüri önünde proje sunumlarını yaptı. Projeler puanlanırken ilk üçe giren projelere çeşitli ödüller verildi.

MARS Projesi

Proje, "İnsan odaklı sosyal girişimcilik ve kuluçka merkezi" geleceğin liderlerini yetiştirmek amacıyla tasarlandı.

Meraklı ve sorgulayıcı yaklaşımları teşvik eden yenilikçi bir eğitim ve gelişim programı olarak kurgulanan, İstanbul, Samsun, Antalya, Sivas, Erzurum, Gaziantep ve Konya'da uygulanan proje, her ildeki özel sınavlarla seçilen 120 öğrenciyi kapsıyor.

Projeyle, gençlerin farklı alanları deneyimleyip, kendilerini geliştirmeleri destekleniyor. Gençlerin, katıldıkları etkinlikler ve aldıkları eğitimler sayesinde sosyal girişim becerileri gelişmiş, çevreye ve insana duyarlı, yeteneklerinin farkında bireyler olmaları amaçlanıyor. Küresel problemlere yenilikçi ve katma değer odaklı bir bakış açısıyla yaklaşılması hedefleniyor.